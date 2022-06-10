ЦБ ожидает оживления ситуации с ипотекой

Банк России ожидает оживления ситуации с ипотекой в России на фоне снижения ключевой ставки. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, сообщает РИА «Новости».

«Ипотека действительно припала после повышения нами ключевой ставки. Но сейчас задействованы и разворачиваются льготные программы, плюс к этому мы снижаем ставки. Мы исходим из того, что ипотека постепенно оживится», — сказала глава ЦБ.

Набиуллина также рассказала, что регулятор будет ужесточать поведенческий надзор за банками, которые вводят клиентов в заблуждение сложными продуктами и обещаниями высоких процентов.

10 июня Центробанк снизил ключевую ставку с 11% до 9,5% годовых. Таким образом, она вернулась на уровень 11 февраля. В то же время риторика Банка России стала более жесткой. Регулятор указал, что будет принимать дальнейшие шаги по снижению ставки с учетом движения к целевой инфляции в 4%.

По прогнозам ЦБ, в 2022 году средняя ключевая ставка будет в диапазоне 10,8-11,4%, ранее прогноз был на уровне 12,5 -14,01%. В 2023 году — 7-9% вместо 9-11%, а в 2024 году — 6-7% вместо 6-8%.