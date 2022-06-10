На ЧЗСА назвали вопросом «нескольких месяцев» производство аналогов японских запчастей

Российские производители запчастей могут наладить производство компонентов для японской спецтехники, которая ушла с российского рынка, в течение нескольких месяцев. Об этом «Газете.Ru» сообщил ключевой акционер «Чебоксарского завода силовых агрегатов» Григорий Болотин.

«Вместе с уходом японской техники уйдут и официальные каналы поставки запчастей. Но производство подавляющей части расходников можно за несколько месяцев наладить на российских предприятиях», — рассказал он.

По словам Болотина, отечественные заводы уже делают аналоги запчастей для иностранной техники.

«Мы на ЧЗСА, в частности, уже запустили проект по освоению некоторых запчастей к ходовым системам для японской техники. Поскольку понимаем, что оригинальные запчасти с рынка скорее всего через какое-то время уйдут», — заявил акционер предприятия.

Он также сообщил, что в текущих условиях, когда добывающая и строительная отрасли пребывают в неопределенности, спрос на китайскую и российскую спецтехнику будет расти. Болотин объяснил это тем, что эти бульдозеры, экскаваторы, самосвалы не такие комфортные, но более оптимальны по соотношению цены и качества.

10 июня правительство Японии сообщило, что в рамках санкций больше не будет поставлять на российский рынок свою спецтехнику, чтобы не усиливать промышленную инфраструктуру России.