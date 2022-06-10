В России число безработных выросло до 687 тысяч человек

Число зарегистрированных безработных в России выросло до 687 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

«За период с 30 мая по 6 июня число зарегистрированных безработных увеличилось на 608 человек и составило 687 тыс. человек. Количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, практически не изменилось и составило 130,3 тыс. человек», — заявили в секретариате.

Число работников, находящихся в простое, выросло на 3,7 тыс. — с 131,9 тыс. до 135,6 тыс. человек.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в стране стал минимальный за всю историю. По его словам, в апреле уровень безработицы составил 4%, а в в мае количество официально зарегистрированных безработных не только не выросло, но даже немного сократилось.

При этом Центробанк отметил снижение числа вакансий в России.