Банк России снизил прогноз траектории ключевой ставки до 10,8 — 11,4% в этом году

Банк России снизил прогноз траектории ключевой ставки, следует из материалов, размещенных на сайте регулятора.

По прогнозам ЦБ, в 2022 году средняя ключевая ставка будет в диапазоне 10,8-11,4%, ранее прогноз был на уровне 12,5 -14,01%. В 2023 году — 7-9% вместо 9-11%, а в 2024 году — 6-7% вместо 6-8%.

Также сообщалось, что Центробанк снизил ставку до 9,5%, вернув ее на досанкционный уровень.

Ранее стало известно, что снижение ключевой ставки даже на 2 процентных пункта 10 июня не окажет существенного влияния на курс рубля по отношению к доллару и евро.