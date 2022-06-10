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Банк России снизил прогноз траектории ключевой ставки до 10,8 — 11,4% в этом году

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Банк России снизил прогноз траектории ключевой ставки, следует из материалов, размещенных на сайте регулятора.

По прогнозам ЦБ, в 2022 году средняя ключевая ставка будет в диапазоне 10,8-11,4%, ранее прогноз был на уровне 12,5 -14,01%. В 2023 году — 7-9% вместо 9-11%, а в 2024 году — 6-7% вместо 6-8%.

Также сообщалось, что Центробанк снизил ставку до 9,5%, вернув ее на досанкционный уровень.

Ранее стало известно, что снижение ключевой ставки даже на 2 процентных пункта 10 июня не окажет существенного влияния на курс рубля по отношению к доллару и евро.

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