Швейцария поддержала санкции Евросоюза против РФ и Белоруссии

Федеральный совет Швейцарии (правительство страны) поддержал решение Евроосоюза об утверждении шестого пакета санкций против РФ и Белоруссии, передает пресс-служба кабмина.

«Федеральный совет принял решение применить эти меры и поручил федеральному департаменту экономики адаптировать постановление, касающееся шагов, связанных с ситуацией на Украине», — отметили в правительстве.

«В санкционный список попали более 100 физических лиц и организаций РФ и Белоруссии, реестр «соответствует перечню Евросоюза».

Ранее Федеральный суд Швейцарии прекратил сотрудничество с РФ по налоговым вопросам вплоть до 30 сентября из-за кризиса на Украине.

Швейцарский федеральный суд и Россия сотрудничали в рамках дела о предоставлении России информации о владельцах ряда компаний с банковскими счетами в Швейцарии — российская сторона добивалась предоставления этих данных для назначения размера налога.