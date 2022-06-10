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В Латвии с 1 июля тарифы на газ вырастут до 90% после отказа от российского топлива

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Тарифы на природный газ для домохозяйств в Латвии с 1 июля вырастут в пределах от 65,6% до 89,9% в зависимости от объема потребления. Об этом пресс-служба латвийской газовой компании Latvijas Gaze сообщила изданию Latvijas Vestnesis.

Те, кто используют до 250 кубометров природного газа ежегодно, тариф на 65,6%, с €1,10209 до €1,8252. Для тех, кто задействует от 250 до 500 кубометров сумма вырастет на 74,7%, с €0,96649 до €1,6896 за кубометр. Семьи, потребляющие от 500 до 25 тыс. кубометров газа, заплатят больше на 89,9%, стоимость топлива вырастет с €0,80405 до €1,52715 за кубометр.

Национальные газовые компании предупреждали, что запрет на поставки российского природного газа в Латвию спровоцирует энергетический кризис и приведет к росту стоимости для потребителей. Закон о запрете импорта топлива с территории России Народнохозяйственная комиссия парламента страны одобрила 6 апреля.

Президент России Владимир Путин 31 марта указал, что недружественные страны должны покупать энергоресурсы у российской стороны за рубли.

В настоящее время в Латвию топливо поступает через Клайпедский терминал сжиженного природного газа и Инчукалнское подземное газохранилище. По состоянию на 10 июня латвийские хранилища заполнены на 41,6%.

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