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Конная полиция Канады заблокировала российские активы на сумму чуть более $123 млн

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Rob Gurdebeke/Global Look Press

Королевская конная полиция Канады сообщила, что с 24 февраля по 7 июня текущего года она заморозила активы на сумму $123,031 млн, связанные с РФ.

«Также были заблокированы транзакции на общую сумму $289,90 млн», — отмечено в публикации ведомства.

В конной полиции пояснили, что там занимаются сбором информации об активах, которые принадлежат или контролируются лицами, попавшими под санкции Канады.

Согласно законодательству страны, Королевская конная полиция обладает законными полномочиями на международном, государственном, провинциальном и муниципальном уровнях. Это единственный в мире правоохранительный орган с такими широкими компетенциями.

Ранее правительство Канады утвердило новый пакет санкций в отношении РФ.

Под запрет попали 28 услуг, важных для добывающих отраслей и химической промышленности.

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