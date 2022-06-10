Трутнев: Россия изымет у Японии право вылова рыбы у Курил из-за отказа платить за квоты

Вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что российские власти изымут у Японии право вылова рыбы у Курил из-за отказа платить за квоты. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Они отказались заплатить за квоты по вылову у Курильских островов, соответственно, это право у них будет изъято. Поэтому они сами себя хорошо наказывают, им даже помогать не надо», — сказал он.

Ранее полпред сообщил, что место японских рыболовов у Курильских островов могут занять российские компании.

7 июня стало известно, что Россия приостановила действие договора с Японией по сотрудничеству в области промысла морских живых ресурсов, которое было заключено в 1998 году. Оно разрешало японским рыбакам вести промысел у южных Курильских островов.