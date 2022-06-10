В Госдуме предложили поднять потолок дохода для налоговых вычетов на детей

Депутат Государственной думы Иван Сухарев направил на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова обращение, в котором предложил повысить потолок дохода для налоговых вычетов на детей, передает RT.

Законодатель указал в своем обращении, что в настоящее время в целях поддержки семей с детьми предусмотрены налоговые вычеты — суммы с зарплаты родителя на каждого ребенка, которые не подлежат удержанию с налога на доходы физических лиц.

При этом в Налоговом кодексе прописано, что налоговый вычет действует до месяца, в котором совокупный доход налогоплательщика с начала налогового периода (календарного года) превысил 350 тыс. руб. Налоговый вычет не применяется, начиная с месяца, в котором такой доход был выше 350 тыс. руб.

Парламентарий также указал, что согласно данным Росстата, еще осенью 2021 года средняя зарплата в РФ составила свыше 54 тыс. руб., что в годовом исчислении составляет сумму более 600 тыс. руб. Таким образом, россиянин со среднестатистической, по данным Росстата, зарплатой в течение почти шести месяцев не сможет пользоваться налоговыми вычетами, предусмотренными по закону.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в действующее налоговое законодательство в части повышения предельной суммы годового дохода гражданина с 350 до 700 тыс. руб. для применения налогового вычета на детей», — сказано в тексте обращения.

Ранее депутаты фракции «Единая Россия» предложили повысить максимальный налоговый вычет при покупке жилья: вдвое при приобретении квартиры или строительстве дома и втрое — на погашение процентов по ипотеке. В рамках нововведения максимальный налоговый вычет на покупку квартиры или строительство дома составит 780 тыс. руб., на погашение процентов по ипотеке — 780 тыс. руб.