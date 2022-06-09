Совет ЕС поддержал идею считать обход санкций уголовным преступлением

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс по итогам состоявшегося в Люксембурге заседания Совета ЕС на уровне министров юстиции и внутренних дел заявил, что предложение сделать обход санкций Евросоюза уголовным преступлением на территории стран сообщества было поддержано, но до практической реализации этой идеи еще очень далеко, передает ТАСС.

«Я очень доволен, нам (Еврокомиссии - прим. ТАСС) удалось получить поддержку министров для последовательного продвижения в этом направлении. Однако этот процесс очень сложный и потребует много времени», — сказал он.

Рейндерс пояснил, что юридические тексты потребуют согласования в Совете ЕС и Европарламенте.

Еврокомиссар признал, что обход санкций носит повсеместный характер, а случаев привлечения нарушителей к ответственности очень мало, так как процедуры и даже серьезность наказаний различаются в странах Евросоюза.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз (ЕС) незамедлительно принять новый, седьмой пакет санкций в отношении России, который предусмотрит закрытие путей обхода ограничений.