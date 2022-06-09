Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Минкульт дофинансирует съемки отечественных фильмов, потерявших иностранных инвесторов 22:54
В российских аптеках могут начать продавать еду, одежду и жвачку 22:51
СК опроверг информацию о возгорании шасси самолета в аэропорту Сочи 22:49
Путин поручил увеличить размер туристического кешбэка при поездках на Дальний... 22:40
Зритель выбросил на лед телефон после выступления чемпионки ОИ Сотниковой... 22:38
Хакер научился угонять электромобили Tesla за 130 секунд 22:37
NASA займется изучением НЛО 22:34
Фигуристка Косторная станцевала в ванной под живой вокал Билана на шоу... 22:32
Фигуристка Трусова изобразила любовь в номере с тренером академии Плющенко... 22:29
Небензя рассказал о плане спецоперации на Украине 22:15
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Совет ЕС поддержал идею считать обход санкций уголовным преступлением

close
100%
Reuters

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс по итогам состоявшегося в Люксембурге заседания Совета ЕС на уровне министров юстиции и внутренних дел заявил, что предложение сделать обход санкций Евросоюза уголовным преступлением на территории стран сообщества было поддержано, но до практической реализации этой идеи еще очень далеко, передает ТАСС.

«Я очень доволен, нам (Еврокомиссии - прим. ТАСС) удалось получить поддержку министров для последовательного продвижения в этом направлении. Однако этот процесс очень сложный и потребует много времени», — сказал он.

Рейндерс пояснил, что юридические тексты потребуют согласования в Совете ЕС и Европарламенте.

Еврокомиссар признал, что обход санкций носит повсеместный характер, а случаев привлечения нарушителей к ответственности очень мало, так как процедуры и даже серьезность наказаний различаются в странах Евросоюза.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз (ЕС) незамедлительно принять новый, седьмой пакет санкций в отношении России, который предусмотрит закрытие путей обхода ограничений.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть