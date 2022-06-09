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В Госдепе США заявили, что первый год отказа от российского газа станет для Европы сложным

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Первый год отказа от российского газа для Европы станет очень сложным. Об этом заявил старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин, пишет ТАСС.

«Первый год будет очень трудным. Лето — самый важный период, потому что нам нужно наращивать запасы и резервы для хранения в Европе, которые сейчас находятся на низком уровне», — сказал он.

В ходе слушаний в комитете по иностранным делам Конгресса США Хокстин также выразил мнение, согласно которому европейские страны должны заполнить хранилища газа на 85-95% к 1 ноября, чтобы нормально пережить зиму.

Ранее 9 июня официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что все потребители газа, не пожелавшие оплатить счета по новому алгоритму, были отключены. Новых отключений пока не ожидается.

За день до этого аналитик компании ENAS, бывший глава Чешской газовой компании Владимир Штепан заявил, что страны Евросоюза при помощи топливных санкций скорее ликвидируют свою экономику и социальное равновесие, чем нанесут вред России.

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