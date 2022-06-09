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Хуснуллин назвал важным событием для ДНР и ЛНР начало работы «Промсвязьбанка»

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале назвал важным событием для ДНР и ЛНР начало работы «Промсвязьбанка».

«Сегодня произошло важное событие для ДНР и ЛНР. Свою работу в регионах начинает «Промсвязьбанк». Неоднократно обсуждали этот вопрос на наших штабах и вот поставили точку в этом вопросе. Большой шаг для жизни людей и для роста экономики, который невозможен без налаженной банковской системы», — написал Хуснуллин.

«Промсвязьбанк» уже обслуживает жителей республик, а также бизнес и организации. Также мае ПСБ и представители Севастополя и Республики Крым заключили два соглашения о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере.

Ранее в Сбербанке заявили о штатной работе организации в связи с сообщениями об отключении от международной системы расчетов SWIFT.

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