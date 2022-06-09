В Таиланде допустили старт проекта по внедрению карты «Мир» на местных курортах

Посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават рассказал ТАСС, что на популярных курортах страны может быть запущен пилотный проект по внедрению платежной системы «Мир».

По его словам, проводятся переговоры с одним из коммерческих банков королевства.

«Насколько мне известно, возможно это начнется с внедрения пилотного проекта в некоторых особо популярных местах у туристов в Таиланде, например, на Пхукете, в Бангкоке, может быть, еще в других городах», — сказал Вонгсинсават.

Ранее Росконгресс сообщал, что представители Центробанков Турции и Венесуэлы в рамках Петербургского международного экономического форума планировали обсудить с РФ сотрудничество в сфере платежных систем.

В Ростуризме заверяли, что российские туристы могут без проблем оплачивать услуги картой «Мир» почти во всех отелях Турции.