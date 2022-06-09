Тинькофф банк начал оперативно пополнять банкоматы валютой после жалоб клиентов на сложности со снятием наличных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя банка.

«Снять валюту можно, мы занимаемся оперативным пополнением банкоматов. На карте могут сохраняться трудности с отображением информации о банкоматах, занимаемся решением этого вопроса», — сказал собеседник агентства.

9 июня Тинькофф банк сообщил о введении платы за обслуживание счетов в иностранной валюте. Комиссия начнет действовать с 23 июня и распространится на счета в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Стоимость обслуживания составит 1% в месяц при балансе выше 1000 условных единиц в валюте счета.

После этого клиенты банка столкнулись со сложностями при снятии наличной валюты в банкоматах. На карте в онлайн-банке и на сайте кредитной организации перестали отображаться банкоматы, в которых можно снять доллары и евро.