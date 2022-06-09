Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Замглавы ВГА Стремоусов: вопрос о вхождении Херсонской области в состав РФ уже... 16:52
Невестка Кристины Орбакайте опубликовала откровенные фото в купальнике 16:51
Россиянин, который изнасиловал девушку и замуровал ее тело в бетон, признался... 16:50
Упрощенные УАЗ «Патриот» и «Буханка» появятся в июле 2022 года 16:50
Путин: мы живем в эпоху перемен 16:49
Сервис «Яндекс. Карты» решил убрать границы государств с карты мира 16:48
Чемпионка ОИ Ласицкене обвинила главу МОК Баха в нехватке смелости для снятия... 16:44
Рогозин: США заключили контракты на запуск секретных военных спутников на сумму... 16:43
Новый законопроект может назвать «вредной» информацию от иноагентов... 16:38
У водителя, въехавшего в толпу в Берлине, подозревают психическое... 16:38
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Тинькофф банк начал оперативно пополнять банкоматы валютой после жалоб клиентов

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Тинькофф банк начал оперативно пополнять банкоматы валютой после жалоб клиентов на сложности со снятием наличных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя банка.

«Снять валюту можно, мы занимаемся оперативным пополнением банкоматов. На карте могут сохраняться трудности с отображением информации о банкоматах, занимаемся решением этого вопроса», — сказал собеседник агентства.

9 июня Тинькофф банк сообщил о введении платы за обслуживание счетов в иностранной валюте. Комиссия начнет действовать с 23 июня и распространится на счета в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Стоимость обслуживания составит 1% в месяц при балансе выше 1000 условных единиц в валюте счета.

После этого клиенты банка столкнулись со сложностями при снятии наличной валюты в банкоматах. На карте в онлайн-банке и на сайте кредитной организации перестали отображаться банкоматы, в которых можно снять доллары и евро.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть