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СПГ-завод в США решили закрыть минимум на три недели из-за взрыва

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Depositphotos

Один из крупнейших заводов США, который производит сжиженный природный газ (СПГ) Freeport LNG решили закрыть минимум на три недели из-за аварии на предприятии. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на полученную от компании информацию.

«Freeport LNG, оператор одного из крупнейших в США экспортных заводов по производству сжиженного природного газа, будет закрыт как минимум на три недели после взрыва на предприятии на побережье Техасского залива», — отметили в публикации.

В сообщении добавили, что взрыв и пожар на заводе произошли в среду. Причины происшествия в компании не уточнили.

Аналитики Reuters сошлись во мнении, что происшествие потрясло рынок природного газа в США. При этом последствия взрыва могут распространиться на рынки Азии и Европы. Кроме того, такая длительная остановка предприятия уберет с рынка минимум миллион тонн СПГ.

Ранее в четверг газета Financial Times сообщила, что цены на природный газ в США обвалились на 6% после того, как произошел взрыв на терминале СПГ на юге Техаса. Отмечается, что цены на газ достигли отметки $8,699 доллара за млн бте (британских тепловых единиц).

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