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Россия и Китай увеличили товарооборот почти на 30% за пять месяцев 2022 года

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Eugene Hoshiko/AP

Товарооборот России и Китая в период с января по май 2022 года вырос на 28,9%, достигнув показателя в $65,81 млрд. Об этом сообщает Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

В таможенном управлении отметили, что экспорт из Китая в Россию за пять месяцев увеличился на 7,2% и составил около $24,56 млрд. Импорт же товаров из России поднялся на 46,5%, достигнув значения в $41,25 млрд.

Положительное сальдо за пять месяцев выросло в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $16,69 млрд. За май же объем товарооборота между странами достиг $14,59 млрд, что на 15% выше апрельских результатов.

Около 70% от общей доли стоимости ввезенных в Китай российских товаров приходится на природные ресурсы, в частности нефть, природный газ и уголь. В Россию же китайская сторона ввозит смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, детские игрушки, обувь, кондиционеры и компьютеры.

8 июня Bloomberg сообщил, что впервые в истории Белоруссия в апреле 2022 года обогнала Германию по поставкам товаров в Россию, увеличив экспорт более чем на 100%. Аналитики агентства подсчитали, что поставки в Россию от стран партнеров в апреле уменьшились на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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