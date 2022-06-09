Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Челябинске пенсионер приставал на улице к мальчику 09:16
Космический телескоп James Webb столкнулся с небольшим космическим камнем 09:15
Российские банки захотели использовать отечественные банкоматы с 2023 года 09:13
Минобрнауки предложило наказывать студентов-целевиков за плохую учебу 09:10
Вице-премьер РФ заявил о росте российской экономики, несмотря на санкции 09:09
Китайский складной смартфон попал в Книгу рекордов Гиннеса 09:07
Комментатор Орлов призвал РФС выделить 20 тысяч билетов фанатам... 08:58
Трутнев заявил, что восточному полигону ж/д не удается справиться с нагрузкой 08:57
HeadHunter: треть россиян боятся потерять работу 08:54
Центробанк отметил снижение числа вакансий в России 08:49
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Экспорт товаров из США в Россию снизился до рекордных $89 млн в апреле

close
100%
Mark Baker/AP

Поставки товаров из США в Россию в апреле 2022 года достигли самых минимальных с 2002 года показателей — $89 млн. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные статистики торговли.

Ввоз товаров из США в Россию в стоимостном выражении в апреле составил $89,1 млн против $101,1 млн в марте, что является новым минимумом за месяц по крайней мере с 2002 года, когда стали подсчитываться ежемесячные данные.

По данным статистики, поставки товаров из России в США в апреле остались на достаточно высоком уровне — $2,08 млрд. При этом до введения эмбарго в 2021 году средние поставки российских товаров были на уровне $2,47 млрд в месяц.

Из-за санкций многократно снизился экспорт легковых автомобилей, лодок и сельскохозяйственных машин. Если в феврале 2022 года машины и оборудования из США поставлялись на сумму свыше $130 млн, то уже в апреле этот показатель снизился до $29 млн. Поэтому в списке крупнейших торговых партнеров России по общему товарообороту США по итогам 2022 года могут занять нижние строчки.

В конце апреля директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев заявил, что Россия рассчитывает довести товарооборот с Китаем до $200 млрд к 2024 году. По его словам, сейчас в экономике идет период адаптации к новым условиям, что требует определенного времени.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть