Экспорт товаров из США в Россию снизился до рекордных $89 млн в апреле

Поставки товаров из США в Россию в апреле 2022 года достигли самых минимальных с 2002 года показателей — $89 млн. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные статистики торговли.

Ввоз товаров из США в Россию в стоимостном выражении в апреле составил $89,1 млн против $101,1 млн в марте, что является новым минимумом за месяц по крайней мере с 2002 года, когда стали подсчитываться ежемесячные данные.

По данным статистики, поставки товаров из России в США в апреле остались на достаточно высоком уровне — $2,08 млрд. При этом до введения эмбарго в 2021 году средние поставки российских товаров были на уровне $2,47 млрд в месяц.

Из-за санкций многократно снизился экспорт легковых автомобилей, лодок и сельскохозяйственных машин. Если в феврале 2022 года машины и оборудования из США поставлялись на сумму свыше $130 млн, то уже в апреле этот показатель снизился до $29 млн. Поэтому в списке крупнейших торговых партнеров России по общему товарообороту США по итогам 2022 года могут занять нижние строчки.

В конце апреля директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев заявил, что Россия рассчитывает довести товарооборот с Китаем до $200 млрд к 2024 году. По его словам, сейчас в экономике идет период адаптации к новым условиям, что требует определенного времени.