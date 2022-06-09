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Крупный японский производитель станков DMG Mori Seiki закрыл бизнес в России

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Eugene Hoshiko/AP

Японская корпорация DMG Mori Seiki, одна из ведущих в мире производителей точного машинного оборудования, полностью вышла из бизнеса в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Asahi Shimbun.

Президент компании Масахико Мори объяснил свое решение опасностью попасть под санкции против России, поскольку производимые компанией станки потенциально могут быть использованы в военных целях.

«Мы должны следовать воле правительств Германии, Японии, США. Нам остается только надеяться на достижение мира и подчиняться правилам», — рассказал он.

В публикации отмечается, что компания закрыла свой сборочный завод в Ульяновске и представительство в Москве, уволив в общей сложности около 270 сотрудников.

Ранее стало известно, что крупнейшая нефтяная компания Японии Eneos Holdings прекращает закупки российской нефти из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявил глава компании Такэси Сайто.

До этого японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония и Европейский союз продолжат вводить санкции в отношении России из-за ее специальной военной операции на Украине.

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