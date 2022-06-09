Самыми высокооплачиваемыми вакансиями на удаленке в РФ стали архитектор и аналитик

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями, которые предполагают удаленный формат работы, за июнь в России стали главный архитектор и системный аналитик. Как пишет ТАСС со ссылкой на «Работа.ру», им предлагают зарплату порядка 300 тыс. рублей.

Так архитектор должен разработать проектную документацию для различных зданий, провести работу с представителями заказчика, осуществить авторский надзор, создать календарный план, выполнить контроль работ и прохождения экспертизы.

Другая вакансия – лидер по ЗП — системный аналитик в томскую компанию. Ему готовы платить оклад — 270 тыс. рублей. В его рабочие обязанности входит: сбор, анализ и документирование требований заказчика, согласование технических заданий, постановка задач разработчикам, финальное тестирование и проведение приемо-сдаточных испытаний.

Согласно официальным данным, в феврале 2022 года уровень безработицы в России составил 4,1 % или 3,4 млн человек, что можно назвать существенным снижением по сравнению с ковидным периодом, рассказал «Газете.Ru» вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.