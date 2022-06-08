FT: Евросоюз истощил резервы из-за помощи Украине

Европейский союз может пересмотреть свою бюджетную политику на фоне украинского кризиса, об этом пишет издание Financial Times (FT).

Причиной возникшей проблемы с финансами является выделение многомиллионной поддержки Украине. В статье отмечается, что «сжигание резервов для покрытия расходов Киева» вызывает определенную обеспокоенность.

«Бюджет Союза очень ограничен и нам сегодня нужно срочно пересмотреть семилетний финансовый план, а не в 2024 году», — заявил депутат Европарламента Нику Штефэнуцэ.

По его словам, предварительный бюджет на следующий год предусматривает лишь €450 млн на прочие срочные затраты (в этом году эта величина составляла €1,5 млрд).

О необходимости «более скорого» пересмотра бюджетной политики говорил и еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Брюссель компенсирует Варшаве часть затрат на поставку вооружений Украине на фоне продолжающегося украинского кризиса.