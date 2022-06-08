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В Минтуризма Абхазии заявили о подорожании отдыха в республике на 20-30% из-за санкций

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Томас Тхайцук/РИА «Новости»

Глава министерства туризма Республики Абхазия Теймураз Хишба заявил, что в этом сезоне отдых на местных курортах может подорожать в пределах 20-30% из-за антироссийских санкций, пишет «Интерфакс».

Хишба сообщил об этом на встрече в администрации президента республики. Приводя данные, он сослался на оценки туроператоров, которые проанализировали последствия для Абхазии от ограничительных мер.

По его словам, цены больше всего повысились в топовых объектах размещения.

В прошлом году, по данным министерства туризма республики, на местных курортах отдохнули более 1,5 млн человек. Это стало рекордом за последние 30 лет.

В середине марта российские туроператоры прогнозировали рост цен на отечественный отдых летом 2022 года на 10-30%.

В мае сообщалось, что чаще всего россияне при бронировании билетов на июнь-август 2022 года выбирали курорты юга России: Сочи стал самым востребованным городом при покупке авиа и ж/д билетов, а Адлер занял первое место по бронированию отелей.

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