В МЭА порекомендовали европейцам снизить температуру отопления в домах на 2° ради экономии

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что европейские жители могут снизить температуру отопления в помещениях жилых домов на два градуса ради экономии газа, поступающего преимущественно из России, пишет ТАСС.

По мнению Бироля, это поможет смягчить критическую ситуацию на энергетическом рынке Евросоюза.

«Я сильно обеспокоен ситуацией на рынке природного газа Евросоюза, которая сложится зимой. Ради экономии МЭА предлагает снизить температуру отопления домов всего лишь на два градуса. Это значительно снизит потребление газа, который идет в Европу, в том числе из России по трубопроводу», — сказал он.

До этого в МЭА предлагали снизить температуру в домах на один градус.

Кроме того, Бироль сказал, что снижение скоростного режима на проезжих частях тоже сможет помочь сэкономить. Он предложил снизить показатель на 10 км/ч. По его мнению, это сохранит 500 тыс. баррелей нефти в день.

Накануне сообщалось, что средние температуры в июне, июле и августе по всей Европе будут превышать климатическую норму в среднем на 1-3°С. Потепление и сильная засуха приведут к тому, что европейцы и госучреждения ЕС увеличат энергопотребление на 10-15%.