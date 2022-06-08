Исследовательский центр Альфа-Банка признали лучшим в России по версии Best Office Awards 2022

Центр исследований клиентского опыта Alfa Research Center победил в рамках самой престижной российской премии в области дизайна бизнес-пространств и общественных интерьеров Best Office Awards 2022. Он назван лучшим в номинации «Бренд и Имидж».

Alfa Research Center был открыт Альфа-Банком в 2021 для изучения того, как люди взаимодействуют с сервисами, услугами и рекламой в разных условиях. На 500 кв. м центра воссозданы более 10 тестовых локаций. Здесь есть улица Нильсена-Нормана, названная в честь изобретателей UX, квартира, офис, отделение банка с настоящим банкоматом и даже вагон метро. А огромная интерактивная панель может превращаться во что угодно — от солнечного пляжа до переполненного аэропорта.

Alfa Research Center оснащен лучшими технологиями. В их числе — сканер эмоций: система нейросетей при помощи камер и микрофонов фиксирует поведение и выражение лица человека, за долю секунды улавливая гнев или радость. Еще одна инновация — умные очки, которые определяют, где человек останавливает взгляд, как долго он рассматривает тот или иной предмет, текст или экран мобильного приложения.

Футуристический образ Alfa Research Center дополняют светящиеся стены, жидкий металл, стеклянные панели с перфорированным рисунком и биодинамическое освещение, которое подстраивается под биоритмы человека в течение дня.

Премия Best Office Award присуждается ежегодно с 2010 года. Ее авторитетное жюри состоит из 40 экспертов: известных архитекторов, крупных консультантов офисной недвижимости, девелоперов, административных директоров, project-менеджеров.