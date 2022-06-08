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The Times: Абрамович пытается оспорить введенные против него Западом санкции

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Российский бизнесмен Роман Абрамович пытается оспорить введенные против него санкции Великобритании и Евросоюза, сообщает The Times.

Представители миллиардера заявили, что за последние 20 лет Абрамович заплатил более £1,5 млрд налогов в Великобритании, а только за 2019-2020 годы он уплатил британским властям более £41 млн фунтов налогов и страховых отчислений.

Отмечается, что это делает российского предпринимателя одним из 25 самых крупных налогоплательщиков в стране.

По данным издания, Абрамович настаивает на том, что в Британии и ЕС он платит больше налогов, чем в России, а также на том, что «санкции против него носят дискриминационный характер, являются несоразмерными и основаны на ложной информации относительно его предполагаемой близости к президенту России». Бизнесмен направил документы с соответствующими аргументами властям Евросоюза и Великобритании.

Ранее сообщалось, что принадлежащий Абрамовичу бизнес продадут за 79 рублей.

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