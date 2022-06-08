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Белоруссия увеличила экспорт товаров в Россию более чем на 100%, обогнав Германию

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Mark Baker/AP

Впервые в истории Белоруссия в апреле 2022 года обогнала Германию по поставкам товаров в Россию, увеличив экспорт более чем на 100%. Об этом сообщает Bloomberg.

«Белорусский экспорт в РФ вырос более чем на 100% в стоимостном выражении. При этом поставки сокращают и давние торговые партнеры России, в том числе Китай», — отметили в публикации.

В Bloomberg подсчитали, что поставки в Россию от стран партнеров в апреле уменьшились на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем экспорт уменьшил даже Китай, который решил не присоединяться к санкциям против России.

В агентстве указали, что поставки из Китая уже уменьшаются с начала 2022 года. Если в январе экспорт в Россию оценивался в $7,4 млрд, то уже в феврале — в $5,3 млрд, в марте — в $3,8 млрд. К концу апреля он достиг $3,7 млрд.

В конце апреля в пресс-службе Минэкономразвития «Газете.Ru» сообщили, что за январь-февраль этого года товарооборот в странах СНГ вырос на 24 % и достиг $14,4 млрд. Первые места по товарообороту с Россией заняли Белоруссия ($5 млрд) и Казахстан ($3,7 млрд).

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