Володин назвал лицемерием запреты США на поставку российской нефти

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал лицемерием запреты США на поставку российской нефти.

Он озаглавил свое сообщение в канале словами «О лицемерии».

«Вашингтон принуждал государства Евросоюза ввести санкции против России, отказаться от российских энергоресурсов. И добился своего. Налицо двойные стандарты. Теперь пусть европейские политики и чиновники объясняют, почему их граждане должны терпеть рост цен имени Байдена», — пишет Володин.

Он также указал на противоречие, вызванное запретом на закупки российской нефти, который был введен в США, и резким ростом закупок этой нефти американскими импортерами.

«Поставки нефти из России за март увеличились почти вдвое по сравнению с февралем — с 2,325 до 4,218 млн баррелей. Наша страна поднялась с девятого на шестое место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США», — пояснил Володин.

Ранее в Минфине США заявили о желании сохранить поток российской нефти на мировой рынок.