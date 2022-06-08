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Володин назвал лицемерием запреты США на поставку российской нефти

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал лицемерием запреты США на поставку российской нефти.

Он озаглавил свое сообщение в канале словами «О лицемерии».

«Вашингтон принуждал государства Евросоюза ввести санкции против России, отказаться от российских энергоресурсов. И добился своего. Налицо двойные стандарты. Теперь пусть европейские политики и чиновники объясняют, почему их граждане должны терпеть рост цен имени Байдена», — пишет Володин.

Он также указал на противоречие, вызванное запретом на закупки российской нефти, который был введен в США, и резким ростом закупок этой нефти американскими импортерами.

«Поставки нефти из России за март увеличились почти вдвое по сравнению с февралем — с 2,325 до 4,218 млн баррелей. Наша страна поднялась с девятого на шестое место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США», — пояснил Володин.

Ранее в Минфине США заявили о желании сохранить поток российской нефти на мировой рынок.

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