В Кабмине Японии заявили, что пока не совершили очередной платеж по соглашению о промысле с РФ

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио пока не совершала очередной платеж в рамках реализации межправительственного соглашения с РФ о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов. Об этом сообщает ТАСС.

«Я воздержусь от приведения деталей, но у меня есть информация, что последний из (очередных) платежей еще не сделан», — утверждает Мацуно.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва намерена приостановить реализацию соглашения с Японией о сотрудничестве в сфере промысла морских живых ресурсов.

После этого стало известно, что правительство Японии намерено продолжить консультации с Россией по поводу межправительственного соглашения о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов в связи с решением Москвы приостановить реализацию этого соглашения.

В текущий момент Управление рыболовства Японии выясняет обстоятельства сложившейся вокруг соглашения ситуации по каналам МИД.