В России предложили индексацию тарифов за ремонт домов без согласования с собственниками

Минстрой рассмотрит возможность индексации платы за содержание и ремонт домов без дополнительного согласования с собственниками жилья, пишут «Известия» со ссылкой на письмо ведомства в Торгово-промышленную палату (ТПП).

Так, если этот пункт будет указан в договоре с управляющей компанией (УК), собрание собственников по вопросу изменения платы проводить не потребуется.

Как утверждают в сфере ЖКХ, собственники часто не утверждают экономически обоснованный размер платы, однако невозможно обслуживать дом без соразмерного увеличения стоимости работ по содержанию дома, особенно в нынешней непростой ситуации. Авторы инициативы считают, что благодаря нововведению у УК появится «четкий ориентир» в этом вопросе, а собственники будут защищены от произвольных изменений платы.

Тем не менее эксперты считают, что появление такой нормы может привести к махинациям со стороны УК, которые могут пытаться выдать этот пункт договора за обязательный или утаивать его и следующая индексация в автоматическом режиме может стать неприятной неожиданностью для жильцов.

Ранее сообщалось, что в России с 1 июля вырастут цены на услуги ЖКХ.