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Зеленский: Украина приостановит экспорт угля и газа, чтобы пережить зиму

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что стране предстоит пережить «самую сложную зиму за все годы независимости». В связи с этим принято решение временно прекратить экспорт газа и угля. Об этом пишет ТАСС.

«Вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние потребности наших граждан», — заявил Зеленский в своем персональном Telegram-канале.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что добыча угля на государственных шахтах Украины с конца февраля сократилась примерно на треть. Он также рекомендовал «готовиться к самому сложному в истории Украины отопительному сезону».

Компании «Нафтогаз» было поручено обеспечить 19 млрд кубометров газа в хранилищах к началу зимы. Прошлый отопительный сезон Украина завершила с 9 млрд кубометров газа. По состоянию дел на 1 июня в хранилищах страны находится пока только 10 млрд кубометров газа.

Ранее стало известно, что Украина начала переговоры с США по вопросу закупки и финансирования поставок сжиженного природного газа (СПГ) вместо трубопроводного из Евросоюза (ЕС). Об этом заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко. Он добавил, что украинская сторона перестала покупать газ из России еще в 2015 году. Учитывая, что Украина полностью поддерживает эмбарго на российские энергоносители, покупка СПГ из США стала лучшей альтернативой.

По его словам, СПГ из США может полностью покрыть потребности страны в топливе. Однако в краткосрочной перспективе американский газ не сможет заменить поставки из России для всей Европы.

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