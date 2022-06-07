Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Эксперт объяснил, как сделать из голубой гортензии розовую 23:30
Посол РФ в США рассказал о контактах между военными двух стран 23:29
Российские войска захватили брошеную голландскую БМП YPR-765 с надписью... 23:29
Теннисист Зверев перенес операцию на голеностопе 23:24
Украинский посол назвал поставку нового оружия условием экспорта зерна 23:20
Меркель впервые рассказала о причинах сильной дрожи и недомогания в 2019 году 23:01
«Конкорд» объяснил объявление Милова* в розыск делом о клевете... 22:58
Минкульт Украины сообщил о создании специального Совета по декоммунизации и... 22:46
Российская фигуристка Щербакова начала обучение в автошколе 22:44
Американские подлодки, закупленные вместо французских, разорят Австралию —... 22:42
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Германии предложили ввести пошлины на энергоносители РФ вместо эмбарго

Ifo: немецкие экономисты выступили за введение пошлин на российские энергоносители вместо эмбарго

close
100%
Hannibal Hanschke/Reuters

В Германии экономисты считают, что Европейскому союзу необходимо ввести пошлины на энергоносители России, поскольку это является более выгодной мерой, чем эмбарго на импорт российских нефти и газа. Это следует из результатов опроса, который провел один из ведущих немецких экономических институтов Ifo.

Участниками исследования стали 158 экономистов. Так, 75% из них заявили, что введение таких пошлин гораздо выгоднее эмбарго и эффективнее количественных ограничений. По их мнению, это заставит РФ снизить цены на экспорт ископаемого топлива.

23% респондентов не считают, что пошлины будут эффективными. Некоторые из них обосновывают это опасениями, что введение такой меры приведет не к уменьшению, а к росту цен. При этом часть полагает, что импорт просто необходимо прекратить.

Недавно еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что Евросоюз на сегодняшний день не рассматривает вероятность газового эмбарго в отношении России.

Он отметил, что в ЕС хотели бы нанести удар по России, но одновременно с этим не навредить слишком сильно государствам-членам сообщества. По мнению еврокомиссара, шестого пакета санкций достаточно. Документ «окажет разрушительное воздействие на российскую экономику», считает он.

Совет Евросоюза 3 июня принял шестой пакет антироссийских санкций. Документ включает эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России. Дискуссия между странами Евросоюза по шестому пакету продолжалась практически месяц

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть