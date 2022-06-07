В Германии предложили ввести пошлины на энергоносители РФ вместо эмбарго

В Германии экономисты считают, что Европейскому союзу необходимо ввести пошлины на энергоносители России, поскольку это является более выгодной мерой, чем эмбарго на импорт российских нефти и газа. Это следует из результатов опроса, который провел один из ведущих немецких экономических институтов Ifo.

Участниками исследования стали 158 экономистов. Так, 75% из них заявили, что введение таких пошлин гораздо выгоднее эмбарго и эффективнее количественных ограничений. По их мнению, это заставит РФ снизить цены на экспорт ископаемого топлива.

23% респондентов не считают, что пошлины будут эффективными. Некоторые из них обосновывают это опасениями, что введение такой меры приведет не к уменьшению, а к росту цен. При этом часть полагает, что импорт просто необходимо прекратить.

Недавно еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что Евросоюз на сегодняшний день не рассматривает вероятность газового эмбарго в отношении России.

Он отметил, что в ЕС хотели бы нанести удар по России, но одновременно с этим не навредить слишком сильно государствам-членам сообщества. По мнению еврокомиссара, шестого пакета санкций достаточно. Документ «окажет разрушительное воздействие на российскую экономику», считает он.

Совет Евросоюза 3 июня принял шестой пакет антироссийских санкций. Документ включает эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России. Дискуссия между странами Евросоюза по шестому пакету продолжалась практически месяц