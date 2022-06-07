Всемирный банк изменил прогноз по российскому ВВП

Всемирный банк (ВБ) ожидает падения показателя ВВС в России на 8,9% в 2022 году. В январе ВБ прогнозировал рост на 2,4%, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на доклад финансового института.

Изменился также прогноз и на 2023 год: вместо роста на 1,8%, ожидается падение на 2%.

На 2024 год Всемирный банк спрогнозировал рост экономики РФ на 2,2%.

Согласно докладу ВБ, снижение ВВП в 2022 году «отражает резкое падение внутреннего спроса и сокращение экспорта». Также в докладе отмечается, что на динамику российской экономики повлияет нефтяное эмбарго ЕС и ожидаемое сокращение добычи нефти.

Кроме этого, Всемирный банк из негативных факторов отмечает запрет ряда стран на поставки высокотехнологичных товаров в Россию, включая программное обеспечение, полупроводники и авиационное оборудование.

Минэкономразвития России прогнозирует спад ВВП в 2022 году на 7,8%, в 2023 году – на 0,7%.

Ранее сообщалось, что в Минэкономразвития ожидают роста ВВП России и Белоруссии в случае интеграции.