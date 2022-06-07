Бакальчук не исключила возможность смены названия Wildberries на русскоязычное

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук не исключила, что компания подумает о переименовании компании на русский язык. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не могу обещать, что мы сделаем ребрендинг. Подумаем», — сказала она на форуме «Неделя российского ретейла».

На той же площадке глава Минпромторга России Денис Мантуров отметил, что на российском рынке засилье иностранных наименований. В тоже время представители бизнеса указывали, что иностранные названия способствуют более активным продажам.

Ранее Мантуров заявил, что правительство в этом году впервые просубсидирует поддержку продвижения российских брендов, в первую очередь на телевидении.

«Правительство приняло решение в этом году и впервые будет выделено в пилотном режиме пока 500 млн руб. на продвижение в СМИ, в первую очередь на телевидении, российских брендов», — сообщил он.