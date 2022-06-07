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Из-за дефицита топлива в стране таможня Украины начала пропускать бензовозвы без очереди

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В связи с дефицитом топлива в Украине бензовозы пересекают границу страны без очереди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Таможенники оформляют проезд бензовозов на границе Украины без очереди, чтобы снизить дефицит топлива в стране.

«Пограничники и таможенники в первую очередь пропускают бензовозы, которые едут на Украину с горючим и за горючим в страны Евросоюза. Такой процесс будет способствовать более быстрому решению проблемы дефицита топлива на Украине», — говорится в сообщении на сайте погранслужбы.

Подобная организация движения согласована с представителями пограничных стран, уточнили в ведомстве.

В мае правительство Украины приостановило государственное регулирование цен на моторное топливо с целью насыщения рынка на фоне растущего дефицита. С операторами рынка в стране была достигнута договоренность о максимальной стоимости бензина и дизельного топлива, которые продаются на автозаправочных станциях.

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