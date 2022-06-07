Рестораторы России заявили о сокращении выбора зарубежных вин из-за отказов в поставках

Ассортимент импортного вина в российских ресторанах сократился из-за отказов европейских производителей работать с поставщиками из России. Об этом РИА «Новости» заявили представители отрасли.

«Ситуация с алкоголем, в частности, с вином не очень хорошая. Радужных перспектив пока не предвидится и потихоньку сокращается ассортимент представленного вина и крепкого алкоголя на рынке, потому что многие европейские производители отказываются с нами работать», — отметил сомелье ресторана Roze & Dance (Санкт-Петербург) Дмитрий Богданов.

Участники рынка подсчитали, что запасов импортного вина в ресторанах хватит на год. Все это произошло из-за серьезных проблем с логистикой и неожиданным уходом тех или иных марок с российского рынка. Вследствие этого наблюдается небольшой рост цен на продукцию.

Рестораторы добавили, что начали менять зарубежные вина на российские. Учитывая, что запасы импортного вина ограничены, пришлось полностью переделывать винные и барные карты. Кроме того, замена на отечественные вина сейчас стала популярным трендом, а российские производители могут предоставить широкий выбор продукции. Также эта ситуация положительно влияет на развитие виноделия в России.

2 июня Роскачество сообщило, что вино в России за год подорожало в среднем на 11%, что ниже прогнозов и темпов инфляции. В ведомстве добавили, что рост цен оказался меньше прогноза аналитиков, который был сделан в марте на фоне колебания курсов валют. В частности, наибольший вклад в рост цен внесли зарубежные вина.