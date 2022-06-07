Российский бюджет может сэкономить ₽635 млн на возвращенных в страну дипломатах

Резервный фонд правительства в 2022 году пополнится почти на 635 млн рублей из-за возвращения в Россию командировочных работников зарубежного аппарата министерства иностранных дел (МИД). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на полученный документ.

«Увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда правительства РФ на 634,4 млн рублей, в том числе оплата труда работников зарубежного аппарата МИД России — минус 472,7 млн рублей», — отметили в документе.

Там также указали, что остатки средств федерального бюджета на счетах их получателей к 1 января превысили запанированные показатели. При том экономия средств, в частности, произошла из-за текущей международной ситуации и высылки отечественных дипломатов.

18 мая МИД РФ объявило о высылке 24 итальянских дипломатов. Такое решение принято в качестве ответной меры на высылку дипломатов РФ. До этого сообщалось, что в МИД РФ также были вызваны послы Франции и Испании.