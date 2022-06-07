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Новые зоомагазины перестали открываться из-за дефицита импортных кормов в апреле и мае

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РИА «Новости»

В крупных городах России в апреле и мае перестали открываться новые зоомагазины из-за нехватки импортных кормов для домашних животных. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на участников рынка недвижимости.

Консультанты рынка недвижимости отметили, что владельцы магазинов товаров для животных решили повременить с открытием новых точек из-за отсутствия специализированных импортных кормов. Например, в Санкт-Петербурге спроса на объекты стрит-ритейла в этом сегменте практически нет.

Эксперты сошлись во мнении, что число покупателей в зоомагазинах в апреле и мае сократилось на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло из-за скачка цен в марте и снижения покупательской способности населения, которое сейчас старается экономить.

Аналитики посчитали, что сейчас в сегменте продаж товаров для животных отсутствует консолидация рынка. Кроме того, из-за оптимизации издержек ритейлеры будут вынуждены открывать новые торговые точки значительно меньшего размера. Также проблемы с импортом могут подтолкнуть розничных продавцов переключаться на развитие своих брендов.

В конце мая «Известия» сообщили, что Минсельхоз и Российский экологический оператор (РЭО) приступили к разработке необходимой программы для производства кормов для животных из просроченных продуктов из магазинов и общепитов.

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