В России более трети сдававшихся в аренду квартир нуждаются в ремонте

Жилье, из которого недавно выехали квартиранты, почти в 37% случаев нуждается в ремонте, следует из данных исследования СК «Росгосстрах» и Банка «Открытие», поступившего в «Газету.Ru».

При этом причинение материального ущерба и необходимость ремонта заняли третье место в числе наиболее распространенных претензий арендодателей к съемщикам жилья.

«Больше трети (36,5%) российских арендодателей сталкиваются с проблемами, когда сдают свое жилье. Чаще речь идет о небольших ремонтных работах (43%), но иногда жильцы наносят значительный ущерб собственности. Почти четверти респондентов (23%) пришлось менять сантехнику, мебель и/или бытовую технику», — подсчитали аналитики.

Они уточнили, что каждому девятому опрошенному арендодателю пришлось делать капитальный ремонт после того, как жильцы съехали.

В опросе приняли участие 1600 совершеннолетних респондентов из всех регионов России. Из них мужчин 42%, женщин — 58%.

Ранее россиянам рассказали, как обеспечить высокий уровень звукоизоляции в квартире.

Также архитекторы и дизайнеры рассказали «Газете.Ru», какие материалы для ремонта уже подорожали и как снизить расходы на обновление кухни.