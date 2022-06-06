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Экс-глава ЕК Туск предупредил об угрозе для польских фермеров от украинского зерна

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Efrem Lukatsky/AP

Экс-глава Еврокомиссии, бывший польский премьер-министр, лидер оппозиции Польши Дональд Туск предупредил, что украинское зерно может угрожать положению польских фермеров, передает РИА «Новости».

Он отметил, что получил сигнал, связанный с обеспокоенностью по поводу «неожиданной конкуренции».

«С точки зрения польских фермеров это означает, что часть этого зерна и кукурузы будет продана здесь, в Польше, по ценам значительно ниже. Это делает рентабельность производства польского фермера очень хлопотной», — указал Туск.

Политик подчеркнул, что все хотят помогать Украине, однако это нужно организовать так, чтобы это не принесло серьезных потерь польским фермерам. Власти Польши должны учитывать это, помогать, но при этом «заботиться о своих людях», указал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия гарантирует беспрепятственный проход судов с украинским зерном, если Украина разминирует свои порты. Он также предложил вывозить зерно через подконтрольные России Бердянск и Мариуполь, а также Белоруссию. Между тем президент Украины Владимир Зеленский отказался от вывоза зерна через Белоруссию. Он также заявил, что лучшими гарантиями для разблокирования украинских портов и вывоза зерна станет размещение на Украине противокорабельных систем.

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