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Турция и Венесуэла решили обсудить с РФ возможность сотрудничества в сфере платежных систем

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Представители Центробанков Турции и Венесуэлы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) решили обсудить с Россией сотрудничество в сфере платежных систем. Об этом сообщается на сайте Росконгресса.

«Представители Центробанков Венесуэлы и Турции вместе с российской стороной обсудят международное сотрудничество в сфере платежных систем», — отметили в пресс-релизе фонда.

В конце мая иранское издание Resalat сообщило, что благодаря работе платежной системы «Мир» западные антироссийские санкции не достигли ожидаемого эффекта. По словам аналитиков, наличие альтернативной платежной системы смягчило последствия ухода Visa и MasterCard из страны.

До этого проект «Карта жителя» платежной системы «Мир» стал победителем премии «Лучшие социальные проекты России» в номинации «Социальные сервисы»

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