ЦБ решил поддержать производителей карт из РФ при справедливом ценообразовании

Банк России решил поддержать отечественных производителей банковских карт при условии адекватного ценообразования. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на совещание ЦБ с участием производителей банковских карт.

Регулятор отметил, что отечественные производители карт будут поддержаны при условии справедливых цен на продукцию. Если же оно не будет выполнено, то ЦБ вернется к вопросу допуска в Россию иностранных производителей, в том числе и компаний из Китая.

Эксперты добавили, что ради сокращения зависимости от физических карт можно рассмотреть возможность перехода на виртуальные носители, а также сервис быстрых платежей (СБП).

Некоторые участники рынка указали, что допуск на рынок зарубежных производителей карт несет в себе стандартные риски. Речь идет о непредсказуемости, так как поставки могут оборваться в любой момент.

В конце мая «Коммерсант», ссылаясь на источники, сообщил, что российские власти рассматривают возможность допуска на российский рынок китайских производителей болванок банковских карт со встроенным чипом. При этом зарубежные компании будут открывать в России только свои представительства, а сама продукция будет идти из Китая.