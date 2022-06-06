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ФАС утвердила производителям минудобрений рекомендации по их продаже

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Wikimedia Commons

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила рекомендации для производителей минеральных удобрений по их сбыту. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Рекомендации разработаны в соответствии с постановлением правительства РФ и затрагивают реализацию азотных и азотосодержащих удобрений. Они занимают значительную долю в структуре потребления удобрений», — отметили в ФАС.

Там добавили, что производители должны разработать торгово-сбытовую политику, в которой будет указана максимальная цена реализации для данных видов удобрений. Сами же цены будут формироваться на основании базовых показателей, а также средней стоимости в период с мая по июль 2021 года.

В документе указали, что внедрение нового механизма позволит удовлетворить спрос на удобрения на внутреннем рынке. Это, в свою очередь, поможет сохранить продовольственную безопасность страны.

31 мая правительство РФ продлило ограничения на экспорт азотных и сложных удобрений до конца 2022 года. Для азотных удобрений квота составит чуть более 8,3 млн тонн, для сложных — чуть более 5,9 млн тонн.

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