Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Главный тренер сборной Уэльса Пейдж заявил, что сильно нервничал перед игрой... 22:24
Минобороны РФ: боевики активировались в идлибской зоне после начали турецкой операции... 22:11
Посол РФ Масленников: Черногория отказала в пролете российского правительственного... 22:09
В Молдавии по запросу Белоруссии задержали украинского депутата Яковенко 22:03
Зеленский хочет запретить использование фейерверков на Украине 22:02
Украинский телеканал подвергся хакерской атаке во время матча с Уэльсом, начав... 21:56
МИД РФ: визит Лаврова в Сербию не состоится 21:53
Президентом Албании стал бывший начальник штаба вооруженных сил страны 21:53
В Совфеде прокомментировали отказ выпускать самолет с Лавровым в Сербию 21:46
Татьяна Лазарева: Михаил Шац находится в Израиле 21:39
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

«Ъ»: проблемы с импортом вынуждают производителей мороженого менять рецепты

close
100%
Александр Гальперин/РИА «Новости»

Сложности с импортом иностранного сырья вынуждают производителей мороженого в России менять рецепты и искать новых поставщиков. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В Союзе мороженщиков изданию рассказали, что цены на продукцию в магазинах за год выросли в пределах 15%, так как производители обычно готовятся к новому летнему сезону с конца прошлого. Однако часть зарубежного сырья пришлось закупать весной.

«Все, что было у нас в запасах, постепенно закончилось, пришлось заменять какие-то продукты, некоторые позиции из ассортимента мы вывели, потому что негде было достать ингредиенты. Конечно же, все подорожало больше, чем на 30-40%», — объяснила руководитель отдела маркетинга компании Icecro Ксения Вышмакова.

По ее словам, линейка безлактозной продукции на кокосовом молоке, которую раньше производитель заказывал в Таиланде, «застопорилась» в порту. Компании пришлось скупать то, что оставалось у поставщиков в России на складах.

Заместитель генерального директора Союза мороженщиков Наталья Уткина объяснила, что себестоимость продукции в среднем выросла на 20-30%. К примеру, цены на картонные упаковки и сахар выросли почти в два раза. Также существуют проблемы с запчастями для импортного оборудования, добавила она.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источник в одной из крупнейших компаний рынка писала, что в ближайшее время производители молочных продуктов и сока могут сократить ассортимент.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть