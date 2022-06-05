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В Швейцарии спрогнозировали резкий рост цен на электричество и его нехватку зимой

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Depositphotos

Некоторые поставщики электроэнергии в Швейцарии будут вынуждены серьезно поднять тарифы в 2023 году, так как в стране может произойти нехватка электроэнергии будущей зимой. Об этом сообщает Федеральная комиссия по электроэнергетике ElCom.

«Базовые тарифы на поставки значительно возрастут у многих поставщиков в следующем году. Что касается безопасности поставок следующей зимой, остается неопределенность. Нехватка не исключается в зависимости от ситуации», — отметили в ElCom.

В комиссии добавили, что большая часть опрошенных компаний решили поднять стоимость тарифов на электроэнергию в 2023 году на 47%. Это произойдет из-за высоких цен на электричество в Европе, роста цен на уголь и низкую доступность атомных электростанций Франции в последние несколько месяцев.

Там также указали на то, что энергобезопасность Швейцарии будущей зимой будет зависеть от экспортных возможностей соседних стран.

2 июня один из ключевых в Центральной Европе нефтехимических комбинатов Slovnaft, расположенный в Братиславе, сообщил, что через восемь месяцев переработка нефти на предприятии станет невозможной из-за дефицита поставок из России после введения эмбарго.

Предприятие является монополистом на внутреннем словацком рынке, производит бензин, дизельное топливо, керосин и другие нефтепродукты. При этом до 75% продукции идет на экспорт в соседние Чехию, Польшу и Австрию, а также в Германию, Францию и Швейцарию.

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