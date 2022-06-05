«Известия»: McDonald's стал набирать новых сотрудников

Российская часть компании McDonald's возобновила прием новых сотрудников, на это обратили внимание «Известия», ознакомившись с объявлениями на некоторых бывших ресторанах сети быстрого питания.

В частности, такой плакат висит на флагманском ресторане на Пушкинской площади. Условия и какие-либо дополнительные детали работы не отмечаются.

Ранее сообщалось, что сеть ресторанов McDonald's в России сменила название юридического лица с ООО «Макдоналдс» на «Система ПБО».

На этой неделе новый владелец McDonald's Александр Говор заявил, что все рестораны сети в России откроют в течение двух месяцев. По его словам, на сегодняшний день перезапуститься готовы 840 ресторанов. Еще семь — зарегистрированы в Московской области, но не готовы к открытию. Такая же ситуация с некоторым количеством ресторанов в центральной России. И еще 20 точек откроют до конца 2022 года.

Он также сообщил, что в ближайшие годы хочет увеличить сеть до одной тысячи ресторанов по всей стране.