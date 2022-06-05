Доля выставленных на продажу ипотечных квартир сократилась в полтора раза в мае

Доля сделок с недвижимостью, которая находится в залоге у банка, снизилась в полтора раза в мае 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом ТАСС заявили в агентстве недвижимости «Жилфонд».

«Доля залоговых объектов недвижимости в общем объеме продаж в мае 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года снизилась в 1,5 раза. Если в феврале 2022 года доля проданной залоговой недвижимости составляла 10,2%, то к маю это значение опустилось до рекордно низких 5,6%», — отметили аналитики «Жилфонда».

Они добавили, что такая ситуация произошла из-за того, что в целом произошло общее снижение числа сделок на рынке жилья. Речь идет о том, что чаще всего люди продают ипотечную квартиру, а потом взамен берут в ипотеку другую. Из-за высоких ставок в марте и апреле число сделок с залоговыми объектами уменьшилась.

Эксперты указали, что наибольшая доля сделок с ипотечными квартирами была в период с августа 2020 года по апрель 2021 года. Рекордные 11,5% были отмечены в феврале 2021 года. Тогда же доля таких квартир выросла из-за проблем с оплатой в виду потери заработка из-за пандемии коронавируса.

В конце мая «Известия» сообщили, что спрос на жилье в России в апреле текущего года упал в среднем по стране на 65%, сейчас на рынке недвижимости много невостребованных объектов, в том числе в Москве.