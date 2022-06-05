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В Германии посчитали ущерб от российских санкций против Gazprom Germania

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Global Look Press

Санкции России против компании Gazprom Germania и дочерних предприятий, которые были находятся под управлением головной компании, могут нанести ущерб на миллиарды евро, сообщает газета Welt am Sonntag.

Отказ от поставок газа для Gazprom Germania из России обойдутся федеральному бюджету не менее чем в €5 млрд дополнительных затрат, связанных с более высокой ценой, по которой придется покупать голубое топливо.

В частности, один мегаватт-час, полученные из переработки российского природного газа в электричество, обходились Германии в €20-30. Новые цены будут в районе €85, если против Gazprom Germania Россия введет санкции.

Ранее стало известно, что крупнейшее хранилище газа в Европе может опустеть следующей зимой из-за действий Германии.

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