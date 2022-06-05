Илон Маск сделал новое заявление о сотрудниках Tesla

Основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что в течение следующих 12 месяцев общая численность персонала будет увеличена за счет людей на почасовой оплате, но количество наемных сотрудников следует сократить, передает Reuters.

«Общая численность персонала увеличится, но сумма зарплат должна остаться прежней», — написал Маск социальной сети в ответ на неверифицированное сообщение, в котором предсказывалось увеличение персонала в течение следующих 12 месяцев.

Он пояснил, что сокращения не будут применятся к тем, кто занимается созданием автомобилей или аккумуляторных батарей.

Согласно нормативной декларации Tesla в США, на конец 2021 года у нее и у дочерних компаний было почти 100 000 сотрудников.

Ранее Маск лишился порядка $16,9 млрд, при этом акции автоконцерна упали на 9,2% всего через сутки после утечки его распоряжения о сокращении штата в Tesla.

До этого он в письме топ-менеджерам компании заявил, что у него есть «очень плохие предчувствия» по поводу экономики, поэтому компании необходимо приостановить наем новых людей и сократить 10% сотрудников.