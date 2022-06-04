Стоимость бензина на автозаправках в США вновь обновила исторический максимум, достигнув $4,81 за один галлон (3,785 литра), передает ТАСС со ссылкой на данные Американской автомобильной ассоциации (ААА)..

Отмечается, что цена на топливо поднялась с момента вступления в должность нынешнего президента страны Джо Байдена.

4 июня стоимость галлона бензина марки Regular поднялась в стране до $4,8, в то время как в первую неделю после инаугурации Байдена — в конце января прошлого года — этот показатель равнялся $2,39.

Ранее сообщалось, что ответственность за рекордные цены на бензин в США лежит на России и ее президенте Владимире Путине, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Данные Американской автомобильной ассоциации (ААА), которая отслеживает расценки на топливо в стране, показали, что стоимость бензина на автомобильных заправках в США снова обновила исторический рекорд.

Последние несколько недель подряд стоимость на топливо в США стабильно растет, обновляя рекордные значения. На прошлой неделе, 20 мая, один галлон бензина стоил $4,593. 17 мая сообщалось, что галлон бензина в Соединенных Штатах подорожал до $4,523, 16 мая — до $4,483.