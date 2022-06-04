Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Польшу, Латвию и Литву призвали передать советские памятники Белоруссии 20:27
Нападающий Мане не собирается продлевать контракт с «Ливерпулем» 20:25
Часть пассажиров с задержанного в Шри-Ланке российского самолета вылетела... 20:25
Владелец «Спартака» Федун поблагодарил тренера Ваноли за победу... 20:18
Шакира опровергла слухи о госпитализации в больницу после расставания... 20:17
В Херсонской области приняли более 300 пакетов документов на получение... 20:10
Фанаты поддержали Деппа на концерте в Британии криками «Невиновен» 19:59
«Ванкувер» проведет второе собеседование с российским хоккеистом... 19:55
«Факел» арендовал голкипера «Спартака» Свинова 19:46
Число жертв крушения поезда в ФРГ достигло пяти 19:42
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Стоимость бензина на автозаправках в США вновь обновила исторический максимум

Американская автомобильная ассоциация: цены на бензин в США при Байдене выросли в ldf hfpf

close
100%
Eric Gaillard/Reuters

Стоимость бензина на автозаправках в США вновь обновила исторический максимум, достигнув $4,81 за один галлон (3,785 литра), передает ТАСС со ссылкой на данные Американской автомобильной ассоциации (ААА)..

Отмечается, что цена на топливо поднялась с момента вступления в должность нынешнего президента страны Джо Байдена.

4 июня стоимость галлона бензина марки Regular поднялась в стране до $4,8, в то время как в первую неделю после инаугурации Байдена — в конце января прошлого года — этот показатель равнялся $2,39.

Ранее сообщалось, что ответственность за рекордные цены на бензин в США лежит на России и ее президенте Владимире Путине, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Данные Американской автомобильной ассоциации (ААА), которая отслеживает расценки на топливо в стране, показали, что стоимость бензина на автомобильных заправках в США снова обновила исторический рекорд.

Последние несколько недель подряд стоимость на топливо в США стабильно растет, обновляя рекордные значения. На прошлой неделе, 20 мая, один галлон бензина стоил $4,593. 17 мая сообщалось, что галлон бензина в Соединенных Штатах подорожал до $4,523, 16 мая — до $4,483.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть