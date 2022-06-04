В Германии предупредили, что газовое эмбарго может навредить всем странам Евросоюза

Призывы к газовому эмбарго являются неразумными и возмутительными, поскольку этот запрет может привести вред всем европейским странам. Такое мнение в интервью изданию FAZ выразил президент Ассоциации химической промышленности и главный исполнительный директор немецкой компании Evonik Industries AG Кристиан Кулльман.

«Промышленность лишается воздуха, необходимого для дыхания, а точнее — газа, необходимого для работы. Страны Восточной Европы почти полностью зависят от поставок энергоресурсов из России», — отметил он.

Кулльман подчеркнул, что для немецкой промышленности природный газ имеет большое значение. Отказ от поставок топлива из России ставит под угрозу существование отрасли.

Ранее 4 июня Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил в интервью итальянской газете La Stampa, что Евросоюз на сегодняшний день не рассматривает вероятность газового эмбарго в отношении России.

Джентилони отметил, что в ЕС хотели бы нанести удар по России, но одновременно с этим не навредить слишком сильно государствам-членам союза. По мнению еврокомиссара, шестого пакета санкций достаточно. Документ «окажет разрушительное воздействие на российскую экономику».