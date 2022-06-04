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В Италии заявили, что мировые цены на зерно сократились на 10% после заявлений Путина

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Мировые цены на зерно упали до апрельского уровня после заявления президента России Владимира Путина, что страна готова обеспечить беспрепятственный вывоз украинского зерна через подконтрольные ей порты. Об этом сообщает итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti.

В ассоциации говорят о снижении цен на зерно в размере 10%. Помимо этого снизились котировки на фуражную кукурузу.

Пресс-служба Coldiretti отмечает, что уход судов из портов Черного моря освободит украинские склады, в которых находится 20 млн тонн пшеницы, ячменя и кукурузы. Урожай предназначен для экспорта в Египет, Турцию, Бангладеш, Иран. Эти страны импортируют более 60% пшеницы из России и Украины.

В ассоциации отмечают, что Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан тоже зависимы от импорта зерна. В некоторых из перечисленных странах из-за ограничения поставок может возникнуть голод.

Накануне Путин сказал в интервью телеканалу «Россия 24», что Россия в новом сельскохозяйственном году (начнется 1 июля 2022 года) может увеличить экспорт зерна до 50 млн тонн с 37 млн тонн в текущем сельхозгоду (заканчивается 30 июня).

В этом же интервью он сообщил о готовности обеспечить вывоз зерна через подконтрольные российской стороне порты.

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